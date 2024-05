Mann in Sex-Falle gelockt, ausgeraubt und verprügelt – Polizei warnt

Bei einem vermeintlichen Sex-Date wird ein 20-Jähriger in Bremen brutal überfallen. Die Polizei gibt Tipps, worauf bei solchen Treffen mit Online-Bekanntschaften zu achten ist.

Er wollte sich zum Sex verabreden, wurde jedoch verprügelt und ausgeraubt: Diese Erfahrung machte am Montag ein 20-Jähriger in Bremen. Dabei handelt es sich um eine Masche: Der Mann sei in eine „Erotik-Falle“ getappt, so teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 20-Jährige hatte sich demnach am Montag mit einer Frau online in einem Chat zum Sex verabredet – so dachte er zumindest. Die beiden wollten sich an einem großen Wohnblock im Stadtteil Huchting treffen.

Bei vermeintlichem Sex-Treffen: Täter droht, 20-Jährigen umzubringen

Am vereinbarten Treffpunkt spielte sich dann statt eines Sex-Treffens jedoch etwas ganz Anderes ab: Ein Mann sprang aus einem Gebüsch und forderte von dem 20-Jährigen Geld. Der Unbekannte drohte laut Polizei, den 20-Jährigen umzubringen. Dieser versuchte zu flüchten, doch der Unbekannte holte ihn ein: Der Täter schlug wiederholt auf den jungen Mann ein und raubte sein Bargeld. Der 20-Jährige musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er ambulant behandelt wurde. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter, der das vermeintliche Sex-Treffen vereinbart und den 20-Jährigen dann überfallen haben soll: Der Räuber ist etwa 18 Jahre alt und habe eine schwarze Lederjacke getragen, so die Polizei.

Die Polizei nahm den Fall zum Anlass, um bei Treffen mit Online-Bekanntschaften davor zu warnen, sich in einer Wohnung oder an einem unbekannten Ort zu verabreden. „Wählen Sie einen belebten Ort, am besten ein Lokal oder Café“, teilten die Beamten mit. Sicherheitshalber sollte man außerdem eine vertraute Person informieren, wann und wo man verabredet ist.

Die Masche mit der „Erotik-Falle“ ist nicht neu: Anfang des Jahres nahm die Polizei mehrere Tatverdächtige in Hamburg fest – darunter eine 17-Jährige –, denen gleich mehrere Männer in die Falle gegangen waren. Die Männer hatten sich ebenfalls auf ein erotisches Kontaktangebot hin auf einer Online-Plattform gemeldet – und erlebten dann vor Ort eine böse Überraschung: Sie wurden überfallen und um ihr Geld und ihre Wertgegenstände gebracht. (mp/dpa)