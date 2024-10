Sprengsatz in Reihenhaus explodiert – Türen fliegen bis zu den Nachbarn

In einem Reihenhaus in Bremen-Gröpelingen ist am Mittwochmorgen Sprengstoff explodiert, Teile von Türen flogen bis auf den Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Polizei geht von einer Straftat aus.

Ein oder mehrere Unbekannte haben in einem Reihenmittelhaus in Bremen-Gröpelingen einen Sprengstoff detonieren lassen. Die Bewohner blieben bei der Explosion weitgehend unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei von ihnen hätten beim Verlassen des Hauses leichte Verletzungen durch Glassplitter erlitten, eine ärztliche Behandlung sei jedoch nicht notwendig gewesen.

Bremer Polizei befürchtet Straftat

Die Kriminalpolizei geht von einer Straftat aus, sie ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Wie es dazu gekommen sei, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Anwohner waren am frühen Morgen von der Explosion aufgeschreckt worden und hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Polizei standen die Bewohner des betroffenen kleinen Mehrparteienhauses bereits auf der Straße.

Die Haustür, zwei Wohnungstüren sowie die Decke im Eingangsbereich seien beschädigt worden. Teile von zerstörten Türen seien bis auf den Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert worden. (dpa/mp)