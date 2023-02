Das Feuer war stundenlang völlig außer Kontrolle: Auf dem Sprengplatz im Grunewald, einem Naherholungsgebiet in Berlin, brach am frühen Donnerstagmorgen ein Großbrand aus, es gab mehrere unkontrollierte Explosionen. Über Stunden waren die ohrenbetäubenden Detonationen zu hören, von weitem war Qualm zu sehen. Wie aber wird eigentlich in Hamburg Sprengstoff gelagert? Wer ist dafür verantwortlich? Und ist ein Großbrand wie in Berlin etwa auch in Hamburg möglich? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen.