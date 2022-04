Vandalismus an Autos mit ukrainischen Kennzeichen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben am Osterwochenende in Bremen Autos mit ukrainischen Kennzeichen beschädigt. Es wurden mehrere Reifen zerstochen und Scheiben eingeworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Findorffallee und in der Friedrich-Rauers-Straße Reifen von insgesamt fünf Autos zerstochen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Unbekannte in der Kölner Straße Fensterscheiben und Scheinwerfer von zwei geparkten Autos ein.

In Bremen: Autos mit ukrainischen Kennzeichen beschädigt

Alle Fahrzeuge hatten ukrainische Kennzeichen. Weitere abgestellte Wagen mit deutschen Kennzeichen blieben an den Örtlichkeiten unversehrt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt wegen einer politisch motivierten Tat. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen. (dpa/rüga)