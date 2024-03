Schimmel und Dreck: Lebensmittelkontrolle in Lokal von Star-Koch Steffen Henssler

Im Februar wurde der Bremer Standort der Restaurant-Kette „Ahoi Steffen Henssler“ vom Lebensmittelüberwachungsdienst kontrolliert. Bei der unangekündigten Untersuchung seien erhebliche Mängel bei der Lagerung des Fisches und der allgemeinen Sauberkeit des Restaurants festgestellt worden.

Fauliger Lachs, muffiger Kabeljau und grüner Schimmel im Kühlraum. Es wäre nicht das erste Mal, dass Fastfood-Ketten mit Hygienemängeln für Entsetzen sorgen. Doch in einem Restaurants des Hamburger TV-Kochs Steffen Henssler hätte wohl keiner mit solchen Zuständen gerechnet.

Erhöhte Keimwerte und Schimmel im Kühlhaus

Bei der Untersuchung des Fisches im Labor habe man eine erhöhte Anzahl an Keimen festgestellt, berichtete die „Bild“. „Dies sind Indikatoren, welche auf eine mangelhafte Personal- bzw. Betriebshygiene sowie auf eine unsachgemäße oder zu lange Lagerung der Produkte hinweisen“, erklärte ein Hygiene-Experte der Zeitung.

Auch die Lagerräume hätten nicht gerade einen appetitlichen Eindruck gemacht. Neben den schimmligen Wänden im Kühlhaus seien auch erhebliche Verschmutzungen durch Lebensmittelreste und Schimmelspuren auf dem Fußboden des Restaurant festgestellt worden.

Das sagt Steffen Henssler zu den Vorwürfen

Henssler selbst äußerte sich nicht zu den Zuständen. Dafür nahm sein Bruder Peter Henssler, Geschäftsführer der Kette, Stellung: „Die festgestellten Beanstandungen haben uns zutiefst erschüttert“, sagte er der „Bild“. „In diesem bedauerlichen Einzelfall muss man ganz klar von menschlichem Versagen sprechen, personelle Konsequenzen wurden auch bereits gezogen und ein neuer Betriebsleiter wurde eingestellt.“

Sämtliche Mängel habe man noch am Tag der Untersuchungen beseitigt. Das sei auch behördlich bescheinigt worden. Bundesweit gibt es 14 Filialen von „Ahoi Steffen Henssler“. Eine davon befindet sich in Hamburg in der Spitalerstraße. (zc)