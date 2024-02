Reanimation in 32 Metern Höhe: Kranfahrer im Norden leblos aufgefunden

Dramatischer Einsatz auf einer Baustelle in Bremerhaven: Ein Kranfahrer ist am Mittwochabend leblos auf seiner Kanzel in 32 Metern Höhe gefunden worden.

Ein Bauleiter aus Oldenburg hatte einen Notruf abgesetzt, nachdem er den Kontakt zu dem Kranfahrer verloren hatte, wie die Feuerwehr in der Nacht sagte. Die Einsatzkräfte hätten den Mann im Führerhaus des Baukrans leblos aufgefunden.

Wiederbelebungsmaßnahmen auf der Kanzel seien nach einer Stunde eingestellt worden. Rettungskräfte bargen den Toten aus großer Höhe. Die Todesursache und weitere Hintergründe waren zunächst unklar. (dpa/mp)