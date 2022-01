Bei einem Streit in Bremen ist ein 21 Jahre alter Mann mit einer Holzlatte zusammengeschlagen worden. Er erlitt dabei schwere Verletzung an Kopf und Oberkörper.

Der Streit entstand, als eine Gruppe Männer am späten Samstagabend plötzlich vor einem Haus, in dem eine Geburtstagsparty gefeiert wurde, auftauchte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer von ihnen wollte mit seiner Freundin sprechen, die sich auf der Party befand und mit der er sich kurz vorher am Telefon gestritten hatte.

Bremen: Party-Gäste prügeln auf Mann ein

Als die Feiernden die Gruppe bemerkten, bewaffneten sie sich mit Holzlatten und Baseballschlägern. Ein 21-Jähriger wurde mit einer Latte zu Boden geschlagen. Auf seinen Oberkörper und Kopf wurde so lange eingeprügelt, bis er das Bewusstsein verlor. Anschließend gingen die Feiernden wieder ins Haus zurück.

Die Freunde des Verletzten riefen die Polizei und den Rettungsdienst, der den jungen Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus brachte. Die Polizei nahm in der Nacht zum Sonntag zwei 18 und 19 Jahre alte Männer vorläufig fest.

Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa/mp)