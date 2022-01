Ein Hamburger (64) schwebt nach einer Messer-Attacke am Freitagabend am Bahnhof Stelle (Landkreis Harburg) in Lebensgefahr: Laut ersten Erkenntnissen der Polizei wurde er von einem 30-Jährigen angegriffen.

Eine Zeugin, die die Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig mitbekommen haben will, rief kurz nach Mitternacht die Polizei. Mehrere Streifenwagen hielten wenige Minuten später am Bahnhof, darunter Kräfte der Landes- und der Bundespolizei. „Der Beschuldigte, der in Stelle wohnhaft ist, wurde vorläufig festgenommen“, sagte ein Sprecher.

Hamburger am Bahnhof mit Messer attackiert – Lebensgefahr

Der Hamburger wurde bis zum Eintreffen der Notärztin von den Beamten versorgt, danach kam er in eine Klinik. „Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, konnte vor Ort sichergestellt werden“, so der Polizeisprecher weiter.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Zeugen sollen aber gegenüber der Polizei ausgesagt haben, dass der 30-Jährige „scheinbar ziellos über Bahnsteige gegangen und dann eher zufällig auf den 64-Jährigen getroffen ist“. Nach einem kurzen Gespräch hätte der Mann dann unvermittelt auf den Hamburger mehrfach eingestochen.

Das könnte Sie auch interessieren: Rauch in Krankenhaus im Norden: Patient tot

Der Bahnhof war für die Rettungsarbeiten und Spurensuche gesperrt, der Bahnverkehr wurde umgeleitet. Die Kripo hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Der Beschuldigte soll einem Haftrichter vorgeführt werden. (dg)