Mit Impfgegnern demonstriert: Feuerwehr distanziert sich von drei Beamten

Aufregung bei der Bremer Feuerwehr: Bei einer Demonstration von Impfgegner:innen liefen offenbar auch drei Feuerwehrleute mit, die sich als Beamte zu erkennen gaben. Die Leitung ist sauer und prüft Konsequenzen.

„Die Feuerwehr Bremen distanziert sich sehr deutlich von Auftritten und Aussagen dieser Gruppierungen“, sagt Philipp Heßemer, Leiter der Feuerwehr Bremen, in einer Meldung von Mittwochabend. Auslöser für die Empörung waren drei Feuerwehrbeamte, die am Montag bei einer Demonstration von Impfgegner:innen teilgenommen hatten und dabei Westen mit handgeschriebener Aufschrift „Feuerwehr“ sowie Banner mit der Aufschrift „Feuerwehr Bremen“ getragen hatten.

Zwar werde niemandem die Teilnahme an Demonstrationen oder die freie Meinungsäußerung verboten, so Heßemer. „Aber mit der Verwendung von Feuerwehr-Symbolik haben die Beteiligten ihre Zugehörigkeit zur Feuerwehr missbraucht, das Image der Feuerwehr Bremen und damit die große vorbildlich agierende Mehrheit der Kolleg:innen öffentlich beschädigt.“ Die Feuerwehr Bremen prüfe nun „disziplinarische Konsequenzen“, wie es in der Mitteilung lautet.

Laut der Feuerwehr Bremen seien über 95 Prozent der insgesamt rund 1.300 Mitarbeitenden der Berufsfeuerwehr und Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren mittlerweile geboostert oder erfüllen anderweitig den Status 2G+. Darüber hinaus würden auch weitere Maßnahmen wie unter anderem zusätzliche Testungen ergriffen. „Das führt zu Einschränkungen und erfordert vor allem Geduld. Ich habe höchsten Respekt vor den Kolleg:innen und Kamerad:innen“, so Heßemer.

Den Mitarbeitenden wurden zudem mehrere Impfangebote gemacht, zuletzt auch mit Totimpfstoffen, so die Feuerwehr Bremen. Außerdem weist die Feuerwehrleitung in der Meldung darauf hin, dass der Impfstatus der Mitarbeitenden an das Gesundheitsamt übermittelt werde, es gelte eine einrichtungsbezogene Impfpflicht auch im Dienstbetrieb. „Konsequenzen für ungeimpfte Einsatzkräfte obliegen nun zunächst dem Gesundheitsamt“, so die Feuerwehr Bremen. (to)