Mann (23) bedroht zwei Frauen mit Messer – in ICE festgenommen

Polizeieinsatz am Bremer Hauptbahnhof: Am Sonntagmorgen nahmen Bundespolizisten einen jungen Mann in einem ICE fest, nachdem dieser zwei Frauen mit einem Messer bedroht hatte. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten fest: Es war nicht die einzige Waffe, die der Mann dabei hatte.

Ein 23-Jähriger wurde um kurz nach 6.30 Uhr am Bremer Hauptbahnhof festgenommen, nachdem er zwei junge Frauen in einem wartenden Metronom-Zug mit einem Messer bedroht hatte. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte der Mann vor den Frauen ein Messer aufgeklappt und dabei damit gedroht, dass er Menschen töten wolle. Anschließend habe er das Messer wieder in die Hosentasche gesteckt.

Mann war mit mehreren gefährlichen Gegenständen bewaffnet

Während ein Schaffner die Bundespolizei verständigte, verließ der Mann aus Wittmund den Metronom und stieg in einen ICE in Richtung München, der am gleichen Bahnsteig stand. Dort klickten schließlich die Handschellen.

Der 23-Jährige trug eine Krawatte und hatte sein Gesicht mit Tarnfarbe bemalt. Neben dem Klappmesser fanden die Beamten auch eine Wasserpistole mit Reizstoff und mehrere Schlagwaffen bei ihm. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Störung des öffentlichen Friedens und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der ICE verließ Bremen mit 18 Minuten Verspätung. (mp)