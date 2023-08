Jugendliche schlagen mitten im Restaurant auf Transsexuellen ein

Geschah es aus Transfeindlichkeit? Ein 16-jähriger trans Junge wurde am Mittwochabend von bis zu sieben Jugendlichen bedrängt und geschlagen – die Täter sind auf der Flucht.

Der Angriff fand gegen 19 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Bremer Altstadt statt. Der 16-Jährige blieb so gut wie unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er vermutete ein transfeindliches Motiv.

Der 16-Jährige wartete am Mittwochabend in der Schlange darauf, eine Bestellung abgeben zu können. Dabei sollen ihn sechs bis sieben Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren bedrängt haben. Einer aus der Gruppe soll ihm auf den Hinterkopf geschlagen haben. Anschließend flohen die Angreifer. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.(dpa/mp)