Acht Menschen haben bei einer Grillparty in Bremen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ein Mädchen verlor das Bewusstsein. Die Polizei warnt davor, in geschlossenen Räumen zu grillen.

Weil das Wetter draußen zu ungemütlich wurde, habe ein 68 Jahre alter Mann am Samstag seinen Holzkohlegrill in den Wintergarten gestellt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach einiger Zeit bemerkten seine Angehörigen einen unangenehmen Geruch und bekamen Kopfschmerzen.

Bremen: Acht Verletzte bei Grillparty in Wintergarten

Doch erst, als ein zehn Jahre altes Mädchen ohnmächtig wurde, wählten sie den Notruf. Das Mädchen und sieben weitere Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Zuvor versorgen Rettungssanitäter die acht Verletzten vor Ort. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Hamburg: Fußgänger wird von zwei Autos erfasst – tot

Die Polizei Bremen warnt davor, in geschlossenen Räumen zu grillen. Giftige Verbrennungsgase wie Kohlenmonoxid sind farb- und geruchslos. Verbreiten sie sich in Räumen, kann das zu schweren Vergiftungen oder bis hin zum Tod führen. (dpa/fbo)