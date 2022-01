Tödlicher Unfall bei Hamburg: Auf der B3 in Tostedt (Landkreis Harburg) ist ein Fußgänger von zwei Autos erfasst und dabei ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei am Samstagmorgen.

Demnach wollte der Mann am Freitagabend gegen 19 Uhr die Bundesstraße in Höhe des Waldheims Lohbergen wohl überqueren. Dabei wurde er zunächst von einem BMW getroffen, der in Richtung Welle unterwegs war. Der 65-Jährige schleuderte von der Windschutzscheibe zurück auf den Asphalt. Danach kam es zur zweiten Kollision.

Bei Hamburg: Fußgänger wird von zwei Autos erfasst – tot

Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen durch Ersthelfer und kurz darauf eintreffende Sanitäter der Feuerwehr erlag der Mann noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Die Insassen der zwei beteiligten Autos erlitten einen Schock.

Die B3 wurde für mehrere Stunden gesperrt. In der Zeit sicherte die Polizei Spuren, auch ein Gutachter wurde mit an die Unfallstelle geholt. „Die Ermittlungen dauern an“, teilte ein Polizeisprecher mit. (dg)