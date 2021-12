Was für ein Albtraum in Bremen: Ein Räuber-Trio hat einen 91-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag in seinem Haus in Burgdamm überfallen. Die drei überraschten den Mann im Schlaf, fesselten und schlugen ihn, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatten die Einbrecher ein Fenster des Einfamilienhauses aufgehebelt. Nachdem es sämtliche Zimmer durchsucht hatte, flüchtete das Trio mit Wertsachen und Bargeld.

Bremen: 91-Jähriger im Schlaf überfallen

Der leicht-verletzte 91-Jährige konnte sich selbst befreien und alarmierte die Polizei. Die Beamten übergaben den Senior in die Obhut seines Sohnes. Die Polizei sucht nun Zeugen. (dpa/tdo)