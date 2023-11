Sieben Russen sollen Ukrainer angegriffen haben – ein Verletzter

Mehrere russisch sprechende Männer sollen in Bremen vier Ukrainer attackiert und einen von ihnen leicht verletzt haben.

Die Ukrainer, alle 19 Jahre alt, hätten am Dienstagabend auf einer Parkbank im Stadtteil Findorff gesessen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dann sei eine „offensichtlich streitsüchtige“ Gruppe von sieben Männern an die Ukrainer herangetreten und habe „Freiheit für Russland“ gerufen. Es kam zum handgreiflichen Streit.

Dabei erhielt laut Polizei einer der 19-Jährigen mit einer Pistole einen Schlag auf seinen Kopf und musste ambulant behandelt werden. Die Angreifer hätten seine Armbanduhr sowie Kopfhörer geraubt und seien geflüchtet. Später konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen der mutmaßlichen Täter (16) bei der Fahndung stellen und seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu den anderen Beteiligten dauerten an. (dpa/mp)