Jugendlicher prügelt 14-Jährigen k.o. – Passantin greift ein

Brutale Attacke auf einen 14-Jährigen in Bremen: Ein Jugendlicher schlug und trat auf das Opfer ein. Der Täter flüchtete, als eine Passantin eingriff.

Bis zur Bewusstlosigkeit hat ein unbekannter Jugendlicher einen 14-Jährigen in Bremen-Vegesack getreten und ihn ausgeraubt. Als eine Passantin eingriff, flüchtete der Täter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Zeugin hatte beobachtet, wie der etwa 17-Jährige auf den Jüngeren einschlug.

Als dieser am Boden lag, trat der Angreifer gegen den Kopf des Jungen, so dass dieser das Bewusstsein verlor. Als die Frau laut „Stopp“ schrie, flüchtete der Angreifer mit einer erbeuteten Tasche und in Begleitung von vier weiteren Personen. Der 14-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (dpa/mp)