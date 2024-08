Brandanschlag auf Auto von AfD-Politiker: Bekennerschreiben aufgetaucht

Den Verdacht hatten die Ermittler schon nach der Tat, nun gibt es ein Bekennerschreiben: Die Brandstiftung auf das Auto eines früheren AfD-Abgeordneten in Bremen hat einen politischen Hintergrund.

Nach einem Brandanschlag auf das Auto eines früheren AfD-Abgeordneten in Bremen liegt der Polizei ein Bekennerschreiben vor. Das Schreiben sei auf einer linksextremen Plattform veröffentlicht worden. Der Inhalt werde als authentisch beurteilt, teilte die Polizei mit. Der Staatsschutz der Bremer Polizei ermittele.

In der vergangenen Woche war der Transporter von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf ein Mehrparteienhaus übergriffen und löschte den Brand. An dem Transporter entstand Totalschaden. (dpa)