Auf Autobahn: Fußgänger greift mit Ast an – und klaut Auto einer Frau

Ungewöhnliche Szenen auf der Autobahn – auf der A27 bei Bremen kam es am Samstagvormittag zu einem Vorfall, bei dem ein Mann mit einem Ast Autos angriff und ein Fahrzeug klaute.

So war der offenbar verwirrte 46 Jahre alte Mann am Samstag gegen 11.35 Uhr mit einem langen Ast auf die A27 gelaufen und hatte auf die in Fahrtrichtung Hannover seinetwegen langsam fahrenden Autos eingeschlagen und sie beschädigt. Dann riss er die Autotür eines Fahrzeugs auf, stieß die 31 Jahre alte Fahrerin aus dem Wagen und fuhr davon.

Mann greift auf Autobahn mit Ast an und klaut Auto

Eine Angehörige des 46-Jährigen hatte den Mann allerdings im Vorbeifahren erkannt und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten ihn kurz darauf in einer Wohnung im Ortsteil Walle.

Rettungskräfte kümmerten sich um den 46-Jährigen und brachten ihn in eine psychiatrische Einrichtung. Ihn erwarten Anzeigen wegen des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer, Nötigung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (mp/dpa)