Feuer in Wohnhaus! Hund rettet seine Familie

Plötzlich Brandgeruch: Als in einem Wohnhaus in Mecklenburg-Vorpommern Feuer ausbricht, ist ein tierischer Retter der Held einer Familie.

Ein Bewohner eines Reihenhauses in Klevenow im Landkreis Vorpommern-Rügen sei in der Nacht zum Donnerstag durch das Bellen seines Hundes wach geworden und habe dann einen Brandgeruch wahrgenommen, teilte die Polizei mit. Der 55-Jährige habe daraufhin seine Tochter geweckt und mit ihr das Haus verlassen. Beide erlitten einen Schock.

Hund rettet Familie: 150.000 Euro Sachschaden

Am Reihenhaus aber entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Der Dachstuhl brannte den Angaben zufolge bereits in voller Ausdehnung, als die Feuerwehr am Einsatzort in der Gemeinde Süderholz ankam. Die mehr als 70 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf die anderen Wohnungen im Reihenhaus übergriff. Die Wohnung des Mannes und seiner 14-jährigen Tochter ist nun unbewohnbar. Die beiden kamen laut Polizei bei Familienangehörigen unter.

Die Brandursache war zunächst unklar. Laut den Ermittlern gibt es aber keine Hinweise, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. (dpa/ncd)