Olli Schulz, das ist doch der lustige Krawallo-Typ von Joko und Klaas, der mittlerweile als Podcast-Sidekick Jan Böhmermann vollquatscht. Stimmt. Von Haus aus ist Olli Schulz aber Musiker, sogar ein ziemlich tiefgründiger mit viel Herz für die Sache. Das stellte der in Berlin lebende Hamburger am Mittwoch in der ausverkauften Großen Freiheit 36 unter Beweis.

„Der Zirkus kommt in die Stadt“, lautet das Motto der Tour. Punkt 20 Uhr kommt Zirkusdirektor Olli Schulz auf die Bühne: „Der schönste Tag der Woche!“ Klar, ist es doch ein doppeltes Heimspiel für ihn als Hamburger und Ex-Mitarbeiter der Großen Freiheit 36. „Ich freue mich, zwei, drei Stunden das ‚Olliversum‘ abzufeiern, vielleicht gibt es auch eine Kissenschlacht“, sagt er – und geht wieder. Jetzt ist erst einmal Lampe dran, der das Publikum auf Betriebstemperatur bringt.

Olli Schulz präsentiert neue Songs auf Konzert in Hamburg

45 Minuten später ist Olli Schulz zurück in der Manege. Wer sich vielleicht auf ein reines Best-of-Olli gefreut hat, wird enttäuscht: Der 50-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren auf der Bühne rar gemacht und die Zeit genutzt, um „wahnsinnig viele neue Songs“ mitzubringen. Die heißen unter anderem „Einfach so“, „So schreibt man seinen Song“ oder „Zum ersten Mal“ – was, wie Olli Schulz sagt, an diesem Abend tatsächlich eine Premiere ist.

Tilman Claas eröffnete das Olli Schulz-Konzert in Hamburg als Voract Lampe. Sebastian Madej Tilman Claas eröffnete das Olli Schulz-Konzert in Hamburg als Voract Lampe.

„Die letzte Platte ist fünf Jahre her, jetzt hatte ich Bock Songs zu schreiben, die mich betreffen“, erzählt er. In diesen neuen Liedern geht es ums Erwachsenwerden und das Als-Mensch-Wachsen, das Platzfinden in der Welt, um Elmo aus der Sesamstraße, um den Tod seines Vaters. Man merkt: Olli Schulz gehen viele Dinge durch den Kopf, wandern von dort aus mitten ins Herz und münden schließlich in der Musik.

Mit „Dann schlägt dein Herz“, „Wenn die Music nicht so laut wär’“ oder „Der Moment“ präsentiert er einige der ältesten Songs des ‚Olliversums‘. Auch „Phase“, „Schrecklich schöne Welt,“ „Ich dachte, du bist es“, „Als die Musik noch richtig groß war“, „Spielerfrau“ oder „Wenn es gut ist“ hat der Wahl-Berliner mitgebracht.

Olli Schulz in der Großen Freiheit 36: „Ich bin ein Horst wie ihr“

Olli Schulz ist ein Musiker, der aus Leidenschaft auf der Bühne steht und sein Herz in jeder einzelnen Sekunde dort lässt. Er ist ein Promi, aber das ist ihm egal. „Ich bin ein Horst wie ihr“, sagt er. Und findet klare Worte, als Leute in seine Ansagen brüllen: „In meiner Heimatstadt will ich nicht um Aufmerksamkeit kämpfen müssen.“

Diese Hingabe zur Musik kommt bei den Fans gut an. Nach fast zwei Stunden im Zirkus Schulz überwiegt Dankbarkeit als Gefühl. Weil Olli Schulz eben Olli Schulz ist, weil jeder Song diese besondere Handschrift trägt, weil das Publikum ihm einen ganzen Abend lang zugehört hat. Ach ja, die Kissenschlacht, die gab’s dann tatsächlich noch – als großes Finale.