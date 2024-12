Dramatische Bilder: Familie rettet sich aus brennendem Haus

Eine Familie rettet sich aus ihrem brennenden Haus. Die Löscharbeiten stellen die Einsatzkräfte vor Herausforderungen.

Es waren dramatische Bilder: Am Montagnachmittag um 16.33 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem freistehenden Einfamilienhaus in Sandhausen nahe Bremen gerufen. Dort stand das Obergeschoss lichterloh in Flammen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten sich die beiden erwachsenen Bewohner des Hauses mit ihren drei Kinder sich in Sicherheit bringen.

Mehr als 70 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen. Das Feuer war nach etwa 30 Minuten unter Kontrolle. Bei den Nachlöscharbeiten mussten auch Zwischendecken geöffnet werden, um Glutnester zu löschen. Die Brandursache und die Schadenhöhe sind derzeit noch unklar. (mp/dpa)