Bargeldlos im Bus: Wird Hamburg zum Vorbild für den Norden?

In Hamburg ist das Bargeld in Bussen bereits seit Anfang des Jahres abgeschafft. Berlin zog Anfang September nach – müssen sich auch Menschen in Niedersachsen und Bremen darauf einstellen, bald nur im Nahverkehr bald nur noch mit Karte zahlen zu können?

Verkehrsverbünde in Niedersachsen und Bremen denken darüber nach, Bargeld für den Ticketkauf abzuschaffen. Der für den Raum Bremen zuständige Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) will bis Mitte 2025 eine Position erarbeiten, wie künftig mit dem Thema umgegangen werden soll, teilte der Verbund mit. Mit diesen Überlegungen steht der VBN nicht allein da, wie eine stichprobenartige Umfrage der dpa zeigt.

Bargeldloser Ticketverkauf spart Zeit und Geld

Bisher ist im Raum Bremen der Fahrscheinkauf mit der Karte bei drei kommunalen Unternehmen möglich. Das betrifft die BSAG in der Stadt Bremen, Bremerhavenbus in der Seestadt Bremerhaven sowie die VWG in Oldenburg. Bargeldzahlungen sind dort aber auch möglich. „Im ländlichen Raum ist dies in den meisten Regionalbusunternehmen noch nicht der Fall“, sagte ein VBN-Sprecher.

Mit dem Verzicht auf Bargeld könne unter anderem Zeit beim Ticketkauf gespart werden. Zudem könnten Kosten für das Bargeldmanagement gespart werden. Im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) und in Berlin ist das bereits Realität. In Hamburg gilt das schon seit Jahresanfang. Weil für Fahrgäste das umständliche Suchen nach passendem Kleingeld entfalle, verspricht sich der HVV von der Umstellung auf bargeldloses Bezahlen kürzere Standzeiten der Busse an den Haltestellen.

Fahrscheine können in Berlin seit September nur noch bar bezahlt werden

Auch in Berlin können seit dem 1. September Fahrscheine nicht mehr mit Bargeld gekauft werden. Durchschnittlich hätten zuletzt nur noch drei Fahrgäste pro Tag und Bus Tickets mit Bargeld gekauft, argumentierten die Berliner Verkehrsbetriebe im August. Die neue Regelung entlaste auch die Busfahrerinnen und Busfahrer.

Auch in Braunschweig soll wegen dieser Gründe mittelfristig der Wegfall des Bargelds geprüft werden, sagte ein Vertriebsmitarbeiter des Verkehrsverbundes Region Braunschweig. Kurzfristig sei eine rein bargeldlose Zahlung in Fahrzeugen oder an Automaten in der Region aber nicht vorgesehen.

Bargeldzahlung in Hannover in Zukunft möglich

Im Großraum Hannover ist die ausschließlich bargeldlose Bezahlung derzeit kein Thema. Generell möglich ist sie aber bereits seit September 2021, wie ein Sprecher des Verbundes Großraum-Verkehr Hannover sagte. Damals wurden im Zuge der Corona-Pandemie rund 600 Busse und 300 Fahrkartenautomaten mit entsprechender Technik ausgerüstet, weil das bargeldlose Bezahlen hygienischer sei. Eine Ausschließlichkeit sei das aber nicht.

Dennoch ist man sich auch in Hannover sicher: Die bargeldlose Kaufabwicklung ist für die Busfahrerinnen und Busfahrer stressfreier – und schneller. Sie helfe also dabei, Fahrpläne besser einzuhalten. (dpa/mp)