Auffahrunfall: Mann (61) eingeklemmt und schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der Autobahn 2 bei Hannover: Ein Mann ist zwischen den Anschlussstellen Bothfeld und Lahe auf einen Lkw aufgefahren. Er wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, sei der 61-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 16:45 Uhr mit seinem VW Polo auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs gewesen, als vor ihm ein Lkw-Fahrer abrupt stark abgebremst habe.

Unfall auf der A 2 in Richtung Berlin: 61-Jähriger kann nicht mehr bremsen

Der 61-Jährige habe seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen können und sei auf den Lkw aufgefahren. Dabei wurde er schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Seine 60-jährige Beifahrerin hatte mehr Glück. Sie blieb unverletzt. Ebenso wie die beiden Insassen des Lkw.

Rettungskräfte befreiten den Mann den Angaben zufolge aus seinem Auto und brachten ihn in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf etwa 20.000 Euro. Die A2 in Richtung Berlin war am Dienstagnachmittag zeitweise gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden. (ng)