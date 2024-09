Aufatmen an der Elbe: Hochwasser im Norden bleibt aus

Die Stadt Lauenburg bleibt dieses Mal vom Elbhochwasser verschont. Der höchste Pegelstand mit sechs Metern wird am Freitag erwartet – Keller dürften trocken bleiben.

Man gehe davon aus, dass das Wasser bis Ende der Woche nur noch leicht steigen werde, sagte der für den Hochwasserschutz der Stadt zuständige Leiter des Ordnungsamtes, Christian Asboe. Ursprünglich war mit dem Hochwasserscheitel der Elbe bereits Anfang der Woche gerechnet worden.

Ab Sonntag soll der Pegel der Elbe wieder fallen

Am Dienstag betrug der Wasserstand am Pegel Hohnstorf nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 5,60 Meter. Bis Freitagabend sollte der Wasserstand auf 6,00 Meter steigen. Am Samstag sollte er auf 5,95 Meter fallen.

Die an den Elbhang gebaute Stadt Lauenburg ist Hochwasser gewöhnt. Beim letzten Hochwasser Anfang 2024 hatte die Elbe einen Wasserstand von rund 7,90 Metern erreicht, das waren rund drei Meter mehr als normal. „Auch mit einem Pegelstand von sechs Metern hätten wir also noch keine Probleme, erst bei sieben Metern laufen in der Unterstadt die ersten Keller voll“, sagte Asboe. (dpa/mp)