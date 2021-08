Ein psychisch kranker Mann hat in der Nacht zu Samstag im Treppenhaus eines Hochhauses an der Gluckstraße in Lübeck auf mehrere Polizisten geschossen. Nachbarn hatten sich über merkwürdige Knallgeräusche beschwert und vorsorglich den Notruf gewählt. Als die Beamten eintrafen, soll der Mann das Feuer eröffnet haben.

Die Beamten zogen sofort Spezialkräfte hinzu, die das Gespräch zu dem Mann suchten. Ein Sprecher der Leitstelle: „Er ließ sich widerstandslos festnehmen.“ Bei der Kontrolle seiner Personalien kam heraus, dass dem Festgenommenen bereits eine psychische Erkrankung attestiert worden war.

Auf Polizisten geschossen: Spezialkräfte nehmen Mann in Lübeck fest

Der Mann wurde noch in der Nacht dem Amtsarzt vorgestellt und später in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der Auslöser für sein Verhalten war zunächst unklar. Nachbarn seien laut Polizei nicht in Gefahr gewesen und Polizisten wurden auch nicht verletzt.

In der Wohnung des Lübeckers wurde auch die Tatwaffe gefunden: Eine Schreckschusswaffe, mit der er mehrere Male in Richtung der eintreffenden Beamten schoss. „Sie wurde sichergestellt“, so der Leitstellen-Sprecher weiter. (dg)