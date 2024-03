Auch über Ostern: Metronom kündigt Zugausfälle an

Wer mit dem Metronom auf der Schiene unterwegs sein will, muss weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Der Betreiber nennt mehrere Gründe – darunter Bauarbeiten und Krankheitsfälle.

Bei der Eisenbahngesellschaft Metronom wird es in den kommenden beiden Wochen – also auch über die Ostertage – zu Einschränkungen im Fahrplan kommen. Trotz aller Bemühungen ließen sich kurzfristige Zugausfälle nicht vermeiden, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Hintergrund sind demnach Bauarbeiten, vor allem im Großraum Hamburg, die Urlaubszeit und ein leicht erhöhter Krankenstand.

Bahnverkehr im Norden: Metronom kündigt Zugausfälle an

Wegen der Bauarbeiten seien zusätzliche Schichten nötig, doch die Personaldecke sei dünn, erklärte ein Sprecher. Das Unternehmen mit Sitz in Uelzen bemühe sich, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über die Verbindungen informieren.

Das könnte Sie auch interessieren: HVV: Busfahrer der VHH streiken drei Tage lang – Hamburg

Metronom-Züge fahren in Niedersachsen, Hamburg und Bremen. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben mit täglich mehr als 120.000 Fahrgästen und rund 500 Mitarbeitenden zu den größten Privatbahnen Deutschlands. (dpa)