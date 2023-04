Aprilscherz: So wurden Besucher dieser Ostsee-Inseln hereingelegt

Auf Rügen und Usedom dürfte ein Aprilscherz für Verwirrung bei dem ein oder anderen Autofahrer gesorgt haben: An den Zufahrten zu den Inseln waren Banner zu sehen, die Ankommenden mit vertauschten Ortsangaben begrüßten.

So war am Samstagmorgen hinter der Rügenbrücke „Willkommen auf Usedom” zu lesen. Auf Usedom habe man hinter der Zecheriner Brücke entsprechend einen fünf Meter breiten Banner aufgestellt, der Reisenden die Ankunft auf Rügen suggeriere, sagte ein Mitglied der Gruppe „Usedom Guerilla”, die nach eigener Aussage für die Aktion verantwortlich ist. Es handele sich tatsächlich nur um einen Scherz ohne Hintergedanken.

Frank Elstner: Krisen machen es dem Aprilscherz schwer

Der Showmaster Frank Elstner (80) ist der Erfinder der Sendung „Wetten, dass..?”. picture alliance/dpa/Sina Schuldt Der Showmaster Frank Elstner (80) ist der Erfinder der Sendung „Wetten, dass..?”.

Dabei hat es der Aprilscherz in Zeiten von Fake-News und gesellschaftlichen Krisen schwer. Das sieht auch TV-Legende Frank Elstner (80) so: „Die politische Situation, in der wir in den letzten Jahren leben, nimmt einem die gute Laune. Und ein guter Aprilscherz entsteht aus guter Laune”, erklärte der „Wetten, dass..?”-Erfinder und einstige „Verstehen Sie Spaß?”-Moderator dem „Badischen Tagblatt” in Baden-Baden.

Das könnte sie auch interessieren: Es muss nicht immer Sylt sein: Die zehn besten Alternativen zur Luxus-Insel

Elstner erzählte außerdem, dass ihn sein Kollege Thomas Gottschalk mal mit einem Aprilscherz reingelegt habe. Dieser habe ein Interview mit einer Journalistin vermittelt, die plötzlich davon sprach, eine amerikanische Firma habe Elstner angezeigt und wolle ihn auf ein paar Millionen Dollar verklagen, weil er „Wetten, dass..?” geklaut habe. Nach der Auflösung habe er Gottschalk für den gelungenen Aprilscherz gratuliert und gesagt: „Warte nur! Eines Tages bist du dran!” (dpa/mp)