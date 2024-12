Angriff mit Messer: Mann (50) stirbt an Verletzungen

In Nordwestmecklenburg ist ein Mann nach einer Messerattacke in einer Wohnung gestorben. Ein Tatverdächtiger ist in Gewahrsam. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein 46-Jähriger hat in einer Wohnung in Nordwestmecklenburg einen 50-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt. Die Schweriner Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts des Totschlags. Der Tatverdächtige befinde sich in Polizeigewahrsam. Ein Haftantrag werde aktuell geprüft. Zuvor hatte der Sender „Ostseewelle“ berichtet.

Grund für den Streit ist unklar

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, der Vorfall habe sich am Montagabend in Beckerwitz in der Gemeinde Hohenkirchen westlich von Wismar zugetragen. Demnach gab es einen Streit zwischen dem jüngeren türkischen Staatsbürger und dem älteren Afghanen. Worum es dabei ging, sei noch unklar.

Ob die Wohnung wie die „Ostseewelle“ berichtet zur Unterbringung von Asyl-Bewerbern dient, konnte der Sprecher nicht sagen. Das Opfer sei vor Ort gestorben. (dpa/mp)