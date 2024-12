Todesdrama in der Notaufnahme: Mann stirbt auf Krankenhaustoilette

Tragödie in Hamburger Klinik: Bereits am frühen Freitagabend des 22. November wurde ein 50- bis 60-jähriger Mann von einem Rettungswagen in die Asklepios-Klinik Altona an der Paul-Ehrlich-Straße eingeliefert. Der Mann benötigte dringend medizinische Hilfe, wurde im Krankenhaus aber mutmaßlich zunächst vergessen. Erst als seine Ehefrau nachfragte, offenbarte sich eine tragische Geschichte. Der Fall ist mysteriös: Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft wollen sich zu dem Todesfall äußern.

Gegen 18 Uhr wurde der Mann in die Notaufnahme des AK Altona eingeliefert. Gewissenhaft übergaben die Mitarbeiter des Rettungsdienstes Hamburg den unter anhaltendem Erbrechen leidenden Patienten in die Obhut des Krankenhauspersonals. Der Mann wurde im Krankenhaussystem erfasst und im Wartebereich platziert. Nach Informationen der MOPO sei sein Zustand nicht als lebensbedrohlich eingestuft worden.

Mann hat mehrfach erbrochen – wenig später ist er tot

Während der Wartezeit soll sich der Mann jedoch immer wieder erbrochen haben. Offenbar wollte der Mann dies nicht vor den anderen Personen im Wartebereich tun und suchte daher eigenständig eine Krankenhaustoilette auf. Über mehrere Stunden hinweg blieb sein Fehlen unbemerkt.

Der Mann musste sich ständig erbrechen und wurde deshalb in die Klinik gebracht. (Symbolfoto) HamburgNews Der Mann musste sich ständig erbrechen und wurde deshalb in die Klinik gebracht. (Symbolfoto)

Als die Ehefrau des Mannes zum Krankenhaus fuhr, um sich dort nach ihrem Ehemann zu erkundigen, soll man ihr zunächst gesagt haben, dass der Mann nicht mehr „im System“ sei. Wurde er bereits entlassen und hatte vergessen, sich bei seiner Ehefrau zu melden? Die Frau traute der Aussage des Krankenhauspersonals jedoch nicht. Als sie wenig später die Jacke ihres Mannes im Krankenhaus entdeckte, bestätigte sich ihr Verdacht, dass ihr Mann das Krankenhaus nicht verlassen hatte.

Die Staatsanwaltschaft verweigert Informationen „aus rechtlichen Gründen“

Kurz darauf soll der Mann tot auf einer Toilette des Krankenhauses gefunden worden sein. Nach Informationen der MOPO soll er an seinem eigenen Erbrochenen erstickt sein. Ob eine weitere Erkrankung, wie ein Herzinfarkt oder Ähnliches, zu seinem Tod führte, ist derzeit noch unklar.

Die Asklepios-Klinik Altona äußerte sich am Montag nur sparsam. Ein Sprecher bestätigte, dass eine Person verstorben sei, wollte allerdings keine weiteren Details nennen. Die Hamburger Polizei verwies auf die Staatsanwaltschaft. Diese wiederum äußert sich „aus rechtlichen Gründen“ nicht. Was diese „rechtlichen Gründe“ sind, wurde gegenüber der MOPO nicht präzisiert.