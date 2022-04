Am Osterwochenende: Viel Sonne und volle Autobahnen im Norden

Mit frühlingshaften Temperaturen wird das Osterwochenende im Norden sonnig und freundlich. Am Ostersonntag scheint in den meisten Regionen die Sonne und die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Auch in Hamburg zeigt sich fleißig die Sonne. Die Autobahnen im Norden sind derweil ziemlich voll.

Schön soll es am Osterwochenende werden. Das sagt Josef Kantuzer, Meteorologe des DWD, der MOPO. Am Samstag soll es in der Hansestadt heiter bis wolkig sein, aber noch bei „zurückhaltenden 14 Grad“, am Ostersonntag sei dann der wärmste Tag. Bei bis zu 17 Grad können wir den Sonntag genießen. Auch am Ostermontag soll die Sonne im Norden weiter strahlen.

In fast ganz Niedersachsen und Bremen scheint am Ostersonntag die Sonne und die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad, wie der DWD mitteilte. Im Harz liegen die Höchstwerte bei 12 Grad. In der Nacht zu Montag ziehen einige Wolken auf und die Temperaturen fallen auf zwei Grad in Niedersachsen und Bremen.

Im Norden: Aktuelle Staus und Prognosen

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten bei längeren Strecken etwas mehr Zeit einplanen. „Der Samstag ist natürlich traditionell der Bettenwechseltag“, sagte eine Sprecherin des ADAC. Dementsprechend seien viele Urlauber auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen unterwegs. Auf der Autobahn 7 bei Bad Fallingbostel staute es sich bereits am Samstagmorgen in Richtung Hamburg.

Aktuell staut es sich auf der A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Dreieck Walsrode und Soltau-Süd, Hamburg Richtung Flensburg zwischen Flensburg und Grenzübergang Ellund, Hamburg Richtung Flensburg zwischen Warder und Rendsburg-Büdelsdorf. Auf der A31 Meppen Richtung Leer zwischen Weener und Jemgum staut es sich 5 km wegen Bauarbeiten.

Weitere Knotenpunkte seien vor allem die A7 bei Hildesheim, die A1 im Bereich Lohne/Dinklage und der gesamte Großraum Hamburg. Auch am Ostermontag könne es wieder zu Staus kommen, wenn die meisten Urlauber wieder nach Hause führen. (dpa)