Weihnachtsverkehr: ADAC rechnet mit Behinderungen durch Baustellen im Norden

„I’m driving home for Christmas“: Der Weihnachtsreiseverkehr ist schon im vollen Gange, doch mehrere Baustellen auf den Autobahnen im Norden könnten für Behinderungen sorgen. Im ländlichen Raum sorgt etwas ganz anderes für zusätzliche Belastungen im Verkehr.

Auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen sowie auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover gibt es demnach noch viele baustellenbedingte Engpässe. An diesem Samstag (23. Dezember) dürfte es laut ADAC voll werden auf den Autobahnen. An Heiligabend sowie an den Feiertagen sei eine ruhigere Verkehrslage zu erwarten.

Autobahn-Baustellen könnten Weihnachtsverkehr beeinträchtigen

Am Freitagnachmittag stockte der Verkehr rund um Hannover. Dies sei aber nicht ungewöhnlich, sagte ein Mitarbeiter der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen: „Vom Weihnachtsreiseverkehr spüren wir noch nichts.“

Das könnte Sie auch interessieren: Pünktlichkeit fast die Ausnahme: Diese Strafen müssen Bahn & Co. in Hamburg zahlen

Allerdings sorgten derzeit auf den Straßen im ländlichen Raum die Trecker-Demos an einigen Orten für eine zusätzliche Belastung. (dpa/mp)