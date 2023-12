Verspätete, ausgefallene oder dreckige Züge ärgern Fahrgäste – haben aber auch Konsequenzen für die Deutsche Bahn, die dafür teils Strafen in Millionenhöhe zahlen muss. Besonders die Regionalzüge von und nach Hamburg, aber auch die S-Bahnen im Stadtgebiet sind davon betroffen. Wie unpünktlich waren diese im Jahr 2023 – und wie hoch sind die Strafen?

Besonders das Eisenbahnunternehmen AKN sorgte in diesem Jahr für ordentlich Pendler-Frust. Einer der Tiefpunkte: Am 21. September stellte die AKN ihre Linie A1, die zwischen Eidelstedt und dem schleswig-holsteinischen Ulzburg Süd pendelt, mitten im Berufsverkehr ein. Dafür fuhr teils nur alle anderthalb Stunden ein Ersatzbus.

AKN-Ausfälle: So viele Züge fuhren im September 2023

Das schlägt sich auch in den Ausfallquoten nieder, die aus der aktuellen Senatsanfrage der Linken-Abgeordneten Heike Sudmann hervorgehen. Im September fuhren demnach gerade einmal 71 Prozent aller A1-Züge – im Gegensatz zu 98 Prozent im Januar.

Noch düsterer sah es auf der Regio-Linie 70/7 aus, die Hamburg mit Kiel beziehungsweise Flensburg verbindet. Im September lag die Zuverlässigkeitsquote bei 59 und im Oktober bei 55 Prozent. Das betrifft fast jeden zweiten Zug.

Auch das niedersächsische Unternehmen Metronom vermeldete im November zahlreiche ausfallende Züge zwischen Lüneburg und Hamburg – dort durften Pendler sogar ICEs als Alternative nutzen. Die genaue Ausfallquote vom Metronom geht aus der Senatsantwort allerdings nicht hervor, da die Daten für die vor allem betroffenen Monate September bis November fehlen.

Das sind die Ursachen für die vielen Regio-Ausfälle

Hauptursache für die vielen Ausfälle auf den Regionallinien sind laut der Senatsantwort Personalmangel, viele Krankmeldungen, der schlechte Zustand des Schienennetzes und laufende Bauarbeiten.

Im Gegensatz zu den Regionallinien steht die S-Bahn Hamburg ganz gut da: Die höchste Ausfallquote war laut Pünktlichkeitsmonitor des HVV im Juli, in dem „nur“ 97 Prozent aller S-Bahnen fuhren. Grund für Ausfälle waren unter anderem mehrere Personen im Gleis und die Entschärfung einer Weltkriegsbombe.

Anders sieht es bei der Pünktlichkeit aus: Diese lag im August bei 92 und November bei 91 Prozent. Gründe waren hier die Sperrung des City-Tunnels, aber auch ein eintägiger Streik im November.

So viele Euro Strafe muss die Deutsche Bahn 2023 zahlen

Für ausgefallene, verspätete Züge, fehlende Zugbegleiter oder Sauberkeit muss die Deutsche Bahn Strafzahlungen an die Bundesländer blechen. In Hamburg sind es in diesem Jahr laut der Senatsantwort voraussichtlich 500.000 Euro. In Schleswig-Holstein wurden bis Ende September bereits zehn Millionen Euro verhängt, in Niedersachsen waren es bis Ende Juli sechs Millionen Euro.

„Der Senat muss sich mit Nachdruck bei der Bahn für eine schnelle Sanierung der Schienenstrecken in und um Hamburg einsetzen“, fordert Linken-Politikerin Heike Sudmann. Zusätzlich solle der Senat, wie beispielsweise Baden-Württemberg, einen Pool an Reservefahrzeugen samt Personal aufbauen. Allerdings: Der AKN-Chef Matthias Meyer kündigte allerdings bereits im Gespräch mit „Nahverkehr Hamburg“ an, dass ein stabiler Betrieb wahrscheinlich erst im Herbst 2024 möglich sein werde.