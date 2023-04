Auffahrunfall bei mehr als 200 km/h: mehrere Verletzte auf A7

Nach einem Auffahrunfall auf der A7 in Richtung Norden staute sich der Verkehr am Freitagabend im Bereich der Anschlussstelle Großenaspe auf mehreren Kilometern.

Laut Polizei waren zwei Pkw in den Unfall verwickelt, die auf Überholspur der A7 in Richtung Norden fuhren. Etwas südlich von Neumünster in der Nähe der Anschlussstelle Großenaspe kam es zu einem Auffahrunfall bei sehr hoher Geschwindigkeit: Der Fahrer des hinteren Autos soll vor Ort zu Protokoll gegeben haben, dass er mit rund 220 km/h unterwegs gewesen sei.

Durch die Kollision wurden zwei Menschen leicht und eine weitere Person schwer verletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ob beide Fahrzeuge schon länger auf der Überholspur fuhren oder eines von der mittleren auf die linke Spur wechselte, ist derzeit noch nicht bekannt. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde der Verkehr auf einer Spur am Unfallort vorbeigeleitet, der Verkehr staute sich zeitweise auf mehreren Kilometern. (mp)