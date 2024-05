A24: Drei Lkw nach Unfall ausgebrannt – Autobahn gesperrt

Bei einem schweren Unfall auf der A24 sind drei Lastwagen in Brand geraten. Offenbar werden die Fahrer verletzt. Die Autobahn ist nahe der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern blockiert.

Auf der A24 in Richtung Berlin sind am Freitag gegen 17.50 Uhr drei Lastwagen verunglückt. Die Fahrzeuge seien nach dem Unfall zwischen Hornbek und Gudow nahe der Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ausgebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei-Leitstelle in Lübeck. Das Feuer habe außerdem auf angrenzende Büsche übergegriffen, ein Feld stehe in Flammen. Aktuell seien etwa 150 Feuerwehrleute im Einsatz.

A24: Fahrer haben überlebt

Die Fahrer hätten das Unglück überlebt. Mehrere Menschen würden jedoch von Rettungskräften versorgt. Die Autobahn sei in beiden Richtungen voll gesperrt worden. Einer der Lastwagen hatte den Angaben zufolge Schweinefleisch geladen, ein weiterer Legosteine.

Wie lange die Sperrung noch dauern wird, ist unklar. Vermutlich wird der Einsatz noch länger dauern, hieß es von der Feuerwehr. (mp/dpa)