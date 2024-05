Das hätte Menschen schwer verletzten können: Eine große Linde ist gegen Mittag auf dem Großneumarkt in der City einfach umgefallen. Wie Anwohner berichten, ist das schon der dritte umgekippte Baum innerhalb weniger Wochen. Was ist mit den Linden dort los? Und hätte der gefährliche Vorfall verhindert werden können?

Das hätte Menschen schwer verletzten können: Eine Linde ist gegen Mittag auf dem Großneumarkt in der City einfach umgefallen. Wie Anwohner berichten, ist das dort schon der dritte umgekippte Baum innerhalb weniger Wochen. Was ist mit den Linden dort los? Und hätte der gefährliche Vorfall verhindert werden können?

Es war vor zwei Wochen am Donnerstag gegen Mittag, als richtig viel Betrieb auf dem Großneumarkt in der City war. „Es war weder besonders stürmisch noch passierte sonstwas Ungewöhnliches“, berichtet Uwe Carstensen, der sein Fahrradgeschäft „Wheels“ dort am Großneumarkt hat und der sah, wie der Baum einfach umkippte.

Die entwurzelte Linde auf dem Großneumarkt Uwe Carstensen Die entwurzelte Linde auf dem Großneumarkt

Das ist schon die dritte Linde, die dort innerhalb der vergangenen Wochen aufs Pflaster aufgeschlagen ist. Eine große Gefahr für Passanten, denn dort ist auch mittwochs und samstags der Wochenmarkt. Aktuell laufen Untersuchungen an den weiteren Bäumen auf dem Platz. So könnte es sein, dass nun Linden zum Schutz gefällt werden müssen oder es aufwändige Sanierungen für die Bäume gibt.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Koks-Rausch in Hamburg: Bekenntnisse eines Konsumenten und der Hilferuf der Bar-Betreiber

– Hamburger Hafen: Auslaufmodell oder doch zukunftsfähig?

– Interview: Ex-Bahn-Chef Rüdiger Grube über seinen Aufstieg aus ärmsten Verhältnissen in Moorburg

– 20 Seiten Sport: St. Paulis Sportchef Bornemann im exklusiven Interview & alles zum Boss-Beben beim HSV

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Ganz kurzfristig entschied das Bezirksamt nun am Freitagnachmittag – zwei Wochen nach dem Umsturz – den Platz zu sperren. „Eingehende Untersuchungen der Bäume haben am heutigen Freitag stattgefunden, mit dem Ergebnis, dass die Standsicherheit bei diesen Bäumen nicht mehr gewährleistet ist – insbesondere bei den am Wochenende angesagten Gewittern“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Bezirk Mitte.

Geplanter Wochenmarkt wurde abgesagt

Daher sei nun von einer akuten Verkehrsgefährdung auszugehen. Weitere Untersuchungen sollen voraussichtlich Anfang kommender Woche abgeschlossen werden. Der Wochenmarkt wurde abgesagt.

Der Großneumarkt ist mittlerweile abgesperrt. Uwe Carstensen Der Großneumarkt ist mittlerweile abgesperrt.

„Ich bin mir sicher, dass die Bäume dem Winterdienst mit Streusalz zum Opfer gefallen sind“, sagt Carstensen. Er beobachtet im Winter häufiger, dass Salz auf dem Platz ausgebracht wird und „die matschige Salzpampe wird dann an die Seite geschoben. Und zwar an die Bäume.“ Dabei sei es viel sinnvoller, mit Sand abzustreuen, das würde die Besucher des Wochenmarktes auch vor Stürzen bei Glatteis schützen.

Das könnte Sie auch interessieren: Rechte Parolen in Sylter Club: Junge Frau kommt aus Hamburg – und ist wohl Job los

Carstensen, der das Gespräch mit der zuständigen Verwaltung im Bezirk Mitte suchte, erfuhr dort, dass es im Herbst eine reguläre Begutachtung der Bäume gegeben habe und sie laut Gutachter intakt gewesen sein sollen. Nun werde er erneut geprüft.