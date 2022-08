A1: Jaguar-Fahrer (78) gerät ins Rutschen – Kleintransporter kann nicht mehr bremsen

Am frühen Dienstagmorgen ist es zu einem Unfall auf der Bundesautobahn A1 gekommen. Ein Jaguar-Fahrer kam auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern – ein VW Crafter konnte nicht mehr ausweichen.

Gegen 04.05 Uhr ist es am Dienstagmorgen auf der Bundesautobahn A1 an der Anschlussstelle Bad Oldesloe, in Höhe der Gemeinde Pölitz (Kreis Stormarn), zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 78-jähriger Mann aus Buchholz war mit seinem Jaguar von Hamburg nach Lübeck unterwegs, als er aufgrund der nassen Straße ins Rutschen geriet.

Bad Oldesloe: Jaguar gerät auf nasser A1 ins Rutschen

Der Jaguar-Fahrer fuhr gegen die Mittelleitplanke, blieb dabei unverletzt. Der 36-jährige Fahrer eines VW-Crafter hatte nicht so viel Glück: Er konnte nicht mehr bremsen und fuhr in den Jaguar hinein. Er kam ins Krankenhaus, erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Unfall: Kleiner Junge (4) von Straßenwalze überrollt – tot

Die Unfallstelle war kurzzeitig gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Ermittlungen auf ungefähr 35.000 Euro. (vd)