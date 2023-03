22-Jährige totgeschlagen: So reagieren die Angeklagten

Eine 22-Jährige stirbt nach einem brutalen Angriff in Stade. Angeklagt sind zwei Männer aus Niedersachsen. Weil sie wohl stark betrunken waren, soll ein Gutachten klären, ob sie schuldunfähig sind.

Zu Beginn eines Prozesses wegen Totschlags am Landgericht Stade haben die zwei Angeklagten ihr Bedauern ausgedrückt. Das ließen die 20 und 29 Jahre alten Männer am Freitag über ihre Anwälte mitteilen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, gemeinsam eine 22 Jahre alte Frau getötet zu haben. Der Prozess ist zunächst bis Ende April angesetzt und soll nächsten Freitag fortgesetzt werden. Dann wollen sich die Angeklagten selbst äußern.

Die Tat geschah laut Anklage im Mai 2022 in Stade. Demnach befanden sich die Männer in Begleitung zweier Frauen nach einer Feier nachts auf dem Heimweg. Mit einer anderen vierköpfigen Gruppe gerieten sie in Streit und folgten ihr. Unklar ist noch, aus welchem Grund. Es kam zu einer weiteren Auseinandersetzung. Dabei soll der 20-Jährige die Frau mit einer 0,75-Liter-Glasflasche niedergeschlagen haben. Die Frau verlor das Bewusstsein und fiel hin.

Prozess in Stade: Zwei Männer sollen Frau totgeschlagen haben

Laut Anklage schlugen die Männer dann unter anderem auf den Kopf der am Boden liegenden Frau ein. Die Begleiter der Frau sollen auch angegangen worden sein. Jedenfalls konnten sie sie nicht beschützen. Danach sollen die Männer, die alkoholisiert gewesen seien sollen, gezielt auf den Kopf der am Boden liegenden Frau eingetreten haben. Die Frau erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und starb einige Tage später an ihren schweren Verletzungen in einem Stader Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Männer den Angriff vorher abgesprochen hatten.

Auch der zweite Angeklagte hielt sich beim Betreten des Gerichtssaals eine blaue Mappe vors Gesicht. Georg Wendt/picture alliance/dpa Auch der zweite Angeklagte hielt sich beim Betreten des Gerichtssaals eine blaue Mappe vors Gesicht.

Die Männer verließen laut Anklage nach dem Angriff den Tatort. Sie haben die polnische Staatsbürgerschaft, wohnen aber beide in Niedersachsen. Ob sie zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat befreundet waren, ist nicht bekannt.

In einer Mitteilung des Gerichts vor Prozessbeginn hieß es, die Frau habe dem 29-Jährigen mutmaßlich vor dem Angriff seines Begleiters mit einem Messer ins Bein gestochen. Am Freitag ging die Staatsanwaltschaft darauf nicht ein. Der Verteidiger des 29-Jährigen forderte, dass über die Verletzung gesprochen werde.

Zum nächsten Verhandlungstermin soll ein Gutachten darüber vorliegen, ob die Männer wegen des mutmaßlichen Alkoholkonsums schuldunfähig sind. Laut Anklage soll einer der Männer mehr als 1,6 Promille gehabt haben. (dpa)