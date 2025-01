17-Jähriger stürzt nach Party in Bach – tot!

Tragischer Unfall im kleinen Örtchen Otter im Landkreis Harburg: Ein Spaziergänger hat am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr den leblosen Körper eines Jugendlichen in einem Graben gefunden. Sofort alarmierte er Polizei und Rettungskräfte. Doch für den 17-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Einsatzkräfte bargen den Leichnam des Jugendlichen aus einem betonierten Bachbett neben der Hauptstraße. Direkt neben ihm lag ein schwarzes Fahrrad. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der junge Mann in der Nacht zu Sonntag mit dem Fahrrad unterwegs war – entweder schiebend oder fahrend – und das abrupt beginnende Bachbett in der Dunkelheit nicht rechtzeitig erkannte. Er stürzte etwa einen Meter tief auf den harten Betonboden.

Bisher kein Anzeichen von Fremdeinwirkung

„Anzeichen für eine Fremdeinwirkung konnten bislang nicht festgestellt werden“, sagt Polizeisprecher Jan Krüger. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige am Samstagabend eine private Party in Otter besucht hatte. Danach machte er sich auf den Heimweg in Richtung Tostedt. Unklar ist bislang, woher das Fahrrad stammt, mit dem er unterwegs war.

Ob der Jugendliche durch den Sturz sofort starb oder ob andere Faktoren eine Rolle spielten, soll nun die Obduktion klären. Die Polizei sucht Zeugen, die den Jugendlichen in der Nacht auf Sonntag auf der Hauptstraße in Otter gesehen haben. Auch Hinweise zur Herkunft des Fahrrads der Marke Victoria werden erbeten. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04181) 2850 melden.