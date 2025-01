Mitte Dezember stand ein Asklepios-Chefarzt wegen der sexuellen Belästigung einer jungen Mitarbeiterin vor Gericht. Auch im UKE gab es in diesem Jahr eine Kündigung wegen dieser Thematik. Darüber hinaus stehen bei einem UKE-Chefarzt Vorwürfe sexistischer Äußerungen gegenüber Kolleginnen im Raum. Auch ihm wurde gekündigt. Was ist los in Hamburgs Krankenhäusern? Und was kann man tun, um solchen Übergriffen vorzubeugen?