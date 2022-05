14-Jähriger crasht mit Pick-up – betrunken und zugekokst!

14 Jahre alt, Alkohol getrunken, Koks genommen, Auto der Eltern gestohlen, Unfall gebaut. Mit dieser Schreckensbilanz wird ein Teenager aus Schwarmstedt (Landkreis Heidekreis) wohl so schnell keinen Führerschein machen dürfen.

Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, war der 14-jährige Junge am Freitag mit dem Pick-up-Truck seiner Eltern unterwegs, um Freunde zu besuchen. Der Teenager aus der Samtgemeinde Schwarmstedt habe am späten Abend den Autoschlüssel genommen, dann sei er nach Walsrode gefahren.

Schwarmstedt: Junge (14) baut nachts Unfall mit Pick-up

Auf dem Rückweg in der Nacht zum Samstag erregte der Schüler die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten, als er den Wagen gegen 3.30 Uhr in die Leitplanken lenkte. Ein Atemalkoholtest habe 0,67 Promille ergeben, teilte die Polizei mit.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Zudem habe der 14-Jährige zugegeben, tags zuvor Kokain genommen zu haben. Daraufhin sei ihm Blut entnommen worden. Der Junge erhielt zudem „diverse“ Anzeigen.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall bei Hamburg: Feuerwehr schneidet Verletzten aus Audi

Außerdem meldeten die Beamten den Fall der Führerscheinstelle. Damit werde der Jugendliche es schwer haben, regulär an eine Fahrerlaubnis zu kommen, schätzte die Polizei. (dpa/mp)