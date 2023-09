Zwei Millionen Plastik-Steinchen: Baustart für Lego-Welt in Hamburg

Es geht los mit der neuen Lego-Erlebniswelt in der Hamburger HafenCity: Am Dienstag wurden die ersten Plastik-Steine in Empfang genommen. „Die festliche Steinlieferung für das Lego Discovery Centre ist der erste große Meilenstein für uns“, sagte Geschäftsführerin Miriam Wolframm.

In der neuen Erlebnis- und Spielewelt sollen Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren und ihre Familien die Gelegenheit haben, ihre Kreativität auszuleben. Die Lego-Ausstellung entsteht im neuen Westfield Hamburg-Überseequartier und bietet auf mehr als 3000 Quadratmetern zwölf verschiedene Erlebnisbereiche mit mehr als zwei Millionen Lego-Steinen.

Auch bekannte Bauwerke und Sehenswürdigkeiten der Hansestadt sollen hier einen Platz finden. Zudem sind ein 4D-Kinoerlebnis und eine Minifiguren-Werkstatt Teil des Angebots.

Baustart für Lego Discovery Centre in Hamburg

Wer gern mit Lego bastelt und kreativ ist, kann auch Teil der Creative Crew werden. Gesucht werden Kinder, die die neue Lego-Welt als Modelbauerinnen und Modellbauer bei der Entstehung begleiten.

Das könnte Sie auch interessieren: Lüneburger baut seine Heimatstadt nach – aus Lego!

Bewerben können sich Mädchen und Jungen zwischen vier und zehn Jahren mit einem Foto eines eigenen Bauwerkes und sich. Die Lego-Erlebnis soll im Frühjahr 2024 eröffnet werden. (dpa/mp)