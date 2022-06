Zwei Lkw-Tanks ausgelaufen: Schaden für die Umwelt noch unklar

Am frühen Samstagabend ist im Stadtteil Allermöhe Diesel aus zwei Lkw-Tanks ausgelaufen. Noch steht nicht fest, welcher Schaden für die Umwelt entstanden ist.

Ursache für den auslaufenden Kraftstoff bei zwei Lkw am Wilhelm-Iwan-Ring und in der angrenzenden Hans-Duncker-Straße war wohl Hitze durch direkte Sonneneinstrahlung, durch die sich der Diesel ausgedehnt hatte. Laut einem Sprecher der Feuerwehr handelte es sich wohl um einen Zufall, dass die beiden Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe kurz nacheinander ausgelaufen waren.

In beiden Fällen fing die Feuerwehr die Flüssigkeit auf und brachte sie in Gefahrgutlager. Allerdings konnte nicht verhindert werden, dass der giftige Kraftstoff in Straßen-Gullys lief.

Die Umweltbehörde wurde informiert und ermittelt nun, ob Umwelt und Grundwasser möglicherweise Schaden genommen haben. Eine Reinigungsfirma habe einen der betroffenen Gullys bereits gereinigt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der MOPO. (prei)