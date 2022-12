Der Tankrabatt von Finanzminister Christian Lindner (FDP) ist umstritten. Kritiker:innen fürchten, dass die Mineralölkonzerne den Rabatt zumindest nicht komplett an die Verbraucher:innen weitergeben könnten, die Benzinpreise also hoch bleiben. Dafür sei das Kartellamt zuständig, so Lindner. Das Problem: Das kann im Zweifel wenig unternehmen.

Der Tankrabatt von Finanzminister Christian Lindner (FDP), der seit 1. Juni gilt, ist umstritten. Unter anderem fürchten Kritiker:innen, dass die Mineralölkonzerne den Rabatt zumindest nicht komplett an die Verbraucher:innen weitergeben könnten, die Benzinpreise also hoch bleiben. Dafür sei jetzt das Kartellamt zuständig, so Lindner. Das Problem: Das kann im Zweifel relativ wenig unternehmen.

Wie haben sich die Preise zuletzt entwickelt?

Fachleute hatten erwartet, dass es ein paar Tage dauern dürfte, bis die Benzinpreise an den Tankstellen sinken. Der Grund: Sie müssten erst die noch teuer eingekauften Vorräte loswerden. Tatsächlich aber schlug der Tankrabatt direkt am ersten Tag durch: Durchschnittlich 1,88 Euro meldete das Bundeskartellamt für den Liter E10, Diesel kostete 1,93 Euro.

„Dass die Preise gestern nach unten gegangen sind, ist schonmal ein gutes Signal“, so Kartellamts-Chef Andreas Mundt am Mittwoch. „Es kommt aber darauf an, was in den kommenden Tagen passiert.“ Und hier scheint die Krux zu liegen: Gestern stiegen die Preise bereits sichtlich wieder an. Laut ADAC jeweils um rund drei Cent.

Was kann gegen hohe Preise getan werden?

„Dass der Tankrabatt bei den Menschen ankommt, das ist nun Aufgabe von Kartellamt & Co!“, so Lindner noch vor der Einführung des Rabatts, den er unbedingt haben wollte. In der Woche vor dem 1. Juni hatten die Preise teils nochmal deutlich angezogen. Pikant: Das Kartellamt untersteht dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne).

Andreas Mundt betonte: Man beobachte die Lage intensiv. Die Mineralölkonzerne handelten derzeit unter dem „Brennglas“ seines Amtes. Und wenn die Rabatte von bis zu 35 (Benzin) und 17 Cent (Diesel) pro Liter nicht eins zu eins an die Kund:innen weitergegeben werden? „Dann sind wir zumindest in der Lage, sehr unangenehme Fragen zu stellen und den Markt wenigstens transparent zu machen“, so Mundt bei NDR Info.

Das Problem des Kartellamts

Unangenehme Fragen könnten die Konzerne eventuell wenig interessieren. Kann das Amt denn Strafen verhängen? „Wenn wir tatsächlich Absprachen finden, dann können wir natürlich Bußgelder verhängen“, so Mundt. Große Schwierigkeit: Das sei im Grunde nie der Fall. Tatsächliche Absprachen fänden eigentlich nicht statt.

Aber: Die Konzerne beobachteten eben auch den Markt, würden „blitzschnell“ auf die Konkurrenz reagieren. „Abgucken und Nachmachen hat auch was mit Wettbewerb zu tun“, so Mundt. Sprich: Dann kann man wenig tun. „Die Politik hat diesen Tankrabatt beschlossen, ohne in irgendeiner Form eine Verpflichtung der Unternehmen vorzunehmen, dass dies dann auch weitergegeben werden muss“, kritisierte er im Deutschlandfunk.

Was können Verbraucher:innen also tun?

Mundt empfiehlt, eine der zahlreichen Vergleichs-Apps zu nutzen: „Im Laufe eines Tages schwanken die Preise in ein und derselben Stadt oft um über 20 Cent. Tanken Sie tendenziell eher am frühen Abend und bei einer der preiswerteren Tankstellen.“

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer befürchtet, dass Ölkonzerne trotz fallender Preise an den Tankstellen deutlichen Profit aus der Steuersenkung schlagen könnten. Bei der Senkung der Mehrwertsteuer wären es rund 40 Prozent der Steuersenkung gewesen, die die Ölkonzerne einbehalten hätten.