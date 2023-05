Zwei Läden in Hamburg: Beliebte Designer-Möbelkette ist insolvent

Schicke italienische Möbel mit leichten Schönheitsfehlern zum Schnäppchenpreis – das war seit fast drei Jahrzehnten die Masche der Kette „Who’s Perfect“. Doch bei den Kund:innen zog das zuletzt offenbar immer seltener: das Unternehmen ist insolvent. In Hamburg sind zwei Filialen betroffen.

Der Münchener Möbelkette „Who’s Perfect“ droht das Aus. Die Unternehmen La Nuova Casa GmbH & Co. KG und die LNC Markenrechte GmbH & Co. KG, die hinter der Marke stehen, haben beim Amtsgericht München Insolvenz angemeldet.

Schicke Möbel für wenig Geld: „Who’s Perfect“ insolvent

„Who’s Perfect“, das italienische Designermöbel zu bezahlbaren Preisen an die Kundschaft bringen möchte, soll jetzt in Eigenverwaltung neu aufgestellt werden. Das Ziel ist klar: Die Möbelkette soll gerettet werden.

Jahrelang stand Heiner Lauterbach als Testimonial für „Who's Perfect“ vor der Kamera. YouTube/Who\'sPerfect Jahrelang stand Heiner Lauterbach als Testimonial für „Who’s Perfect“ vor der Kamera.

„Die noch immer andauernden Folgen der Corona-Pandemie, die steigende Inflation, Verzögerungen bei den Lieferketten und der Ukraine-Krieg haben das Konsumverhalten der Kunden stark verändert“, teilte die Kanzlei Brinkmann & Partner, die das Insolvenzverfahren begleitet, mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Investor Benko hat Probleme: Wackelt der Elbtower?

Die Löhne und Gehälter der rund 250 Mitarbeiter:innen seien über das Insolvenzgeld abgesichert. Der Betrieb in den zwölf noch geöffneten Filialen soll weitergehen.

Allerdings: Die Hamburger Hauptfiliale an der Nordkanalstraße 52 (Hammerbrook) macht dennoch bald dicht. Auf der eigenen Internetseite bewirbt „Who’s Perfect“ den derzeit laufenden Räumungsverkauf. Einen weiteren Standort betreibt die Marke in der Hanse-Viertel Passage (Neustadt).

Heiner Lauterbach machte Werbung für „Who’s Perfect“

Die „Who’s Perfect“-Filialen in Berlin und Saarbrücken sind laut der Internetseite „vorübergehend geschlossen“. Weitere Standorte befinden sich in Stuttgart, Leipzig, Frankfurt/Main, Köln, Düsseldorf, Bremen, Waldshut-Tiengen, Sindelfinden und München. Dort hatte 1996 die erste Filiale des Möbelhändlers eröffnet. Bekannt wurde „Who’s Perfect“ insbesondere durch Heiner Lauterbach, der jahrelang in den Werbespots der Kette mitspielte.