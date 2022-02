Ab März bekommt der Hamburger Airport Zuwachs: Die Fluggesellschaft ITA Airways nimmt den Liniendienst von Hamburg nach Mailand-Linate auf. Vor allem Geschäftsreisende sollen von der Verbindung profitieren.

Ab dem 27. März soll es losgehen, teilt die Pressestelle des Flughafens mit. ITA Airways soll als Alitalia-Nachfolger täglich Hansestadt und Mailand-Linate verbinden. Der zweitgrößte Verkehrsflughafen der italienischen Metropole sei besonders für Geschäftsreisende durch die Nähe zur Stadt ein vorteilhaftes Ziel.

Hamburg: Neue Fluggesellschaft startet bald nach Mailand

Täglich jeweils um 12.20 Uhr sollen die Flüge in Mailand-Linate starten und nach knapp zwei Stunden in Hamburg landen, heißt es. Ab 14.50 Uhr geht es dann vom Hamburger Airport wieder zurück in die italienische Metropole. Die Strecke wird mit Airbus-Maschinen der Typen A319 und A320 bedient.

Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport, freut sich über die neue Linie: „Hamburg Airport heißt ITA Airways ganz herzlich willkommen. Über den Stadtflughafen Mailand-Linate gelangen unsere Passagiere schnell und komfortabel in das Mailänder Zentrum, vor allem Geschäftsreisende schätzen die gute Lage“.