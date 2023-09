Wetter im Norden: Warnung vor Sturmböen und Gewittern

Endspurt für den Sommer! Nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können sich die Hamburger am Mittwoch über Temperaturen um die 24 Grad freuen. Die Nordsee-Küste muss allerdings auch mit Sturmböen zwischen 65 und 85 Kilometern pro Stunde rechnen, das Binnenland – vor allem nördlich des Kanals – sowie die Ostsee-Küste mit Windböen um 55 km/h.

Am Nachmittag soll der Wind etwas abnehmen. Auf Sylt werden Höchstwerte von 20 Grad erreicht. Bei wechselnder Bewölkung ist etwas Regen möglich. Südlich der Elbe wird es am Nachmittag teils freundlich.

Gewitter-Gefahr ab Donnerstag – zum Wochenende kühlt es ab

Am Donnerstag bleiben die Temperaturen der Prognose zufolge ähnlich mild. In der Nacht werden bei lockerer Bewölkung, teils klarem Himmel und an der Küste starkem Wind 14 bis 18 Grad erreicht. Am Tag kann im Norden mit Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad gerechnet werden. Im Tagesverlauf sollen schauerartiger Regen und einzelne starke Gewitter aufziehen.

In der Nacht zum Freitag wird es stark bewölkt. Es werden Schauer und Tiefstwerte von 13 bis 16 Grad erwartet.

Der Tag vor dem kalendarischen Herbstbeginn am Samstag wird von wechselhaftem Wetter bestimmt: Rasch über die Ostsee abziehender Regen, dann Auflockerung. Von der Nordsee her sind aber weiterhin Schauer oder Gewitter möglich. Maximal 18 bis 20 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlen die Werte sogar weiter auf 10 bis 13 Grad ab. (mp/dpa)