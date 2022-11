Zum Geburtstag: Fans pilgern an Uwe Seelers Grab

Uwe Seeler wäre an diesem Samstag 86 Jahre alt geworden. Es ist der erste Geburtstag der HSV-Legende, der ohne ihre am 21. Juli verstorbene Hauptperson stattfinden muss. In den Herzen seiner Fans und seines Vereins lebt Uwe Seeler aber weiter – und so ist die Anteilnahme auch an seinem Geburtstag ungebrochen groß.

Zahlreiche Fans pilgerten am Samstag zu Uwe Seelers Grab auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Frische Blumen, Heide und kleine bemalte Steine zieren die letzte Ruhestätte des Hamburger Idols.

Hamburg: HSV und DFB erinnern an Uwe Seeler

Auch der DFB ließ einen frischen Blumengruß in Gedenken an seinen Ehrenspielführer am Grab niederlegen. Das ist übrigens extra ausgeschildert, um den trauernden Fans den Weg zu erleichtern – und die angemessene Ruhe auf dem Friedhof zu bewahren.

Der HSV gedachte Uwe Seeler ebenfalls. „Am 21. Juli ist der größte HSVer aller Zeiten von uns gegangen, heute wäre ‚Uns Uwe‘ Seeler 86 Jahre alt geworden“, twitterten die Rothosen. „Du fehlst und bleibst unvergessen, Legende!“ Zudem hat der HSV die eigene Uwe-Seeler-Kollektion um einen speziellen Schal und ein Retro-Trikot erweitert. Die Erlöse gehen komplett an die Uwe-Seeler-Stiftung.