Doping, Potenzpillen, Koks: 34-Jähriger hat jetzt Ärger

Dopingmittel, Potenztabletten und Koks im Wert von rund 135.000 Euro soll ein 34-Jähriger in zwei Wohnungen und einem Lagerraum in Hamburg aufbewahrt haben. Im April 2021 ging der Mann nach einem Deal den Zollbeamten ins Netz. Ab Dienstag steht er vor Gericht.

Am 22. April des vergangenen Jahres wollte der Angeklagte offenbar mehrere hundert Potenzpillen an einen Kunden in Altona verkaufen. Der Deal platze – und Spezialeinheiten konnten sowohl den Verkäufer als auch den Käufer schnappen.

Hamburg: Zoll schnappt Dealer nach geplatztem Handel

In zwei Wohnungen in Rahlstedt und Horn sowie einem Lagerraum in Wandsbek, die der Angeklagte benutzt haben soll, fanden die Beamten verschreibungspflichtige Arznei- sowie Dopingmittel im Gesamtwert von 134.646 Euro. Unter anderem wurden 60.000 Tabletten und mehr als 22.000 Ampullen sichergestellt.

Der Angeklagte muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz vor dem Amtsgericht verantworten. (fbo)