Von Köln nach Hamburg: „Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova (34) ist bereit für einen Neuanfang. Und das in Hamburg. Jetzt heißt es Wohnung und Job suchen, denn letzteren benötigt die gebürtige Russin für ihre Aufenthaltsgenehmigung.

Ekaterina Leonova oder kurz „Ekat“ genannt ist eine russische Profi-Tänzerin in den Sparten Standard- und lateinamerikanische Tänze. 2008 kam sie nach Deutschland und machte 2014 an der Universität Köln ihren Bachelor in Betriebswirtschaftlehre. 2018 folgte der Master in Düsseldorf.

Während des Studiums startete sie 2013 mit ihrem ersten Tanzpartner Paul Janke bei der RTL–Tanz-Show „Let’s Dance“ und erreichte mit ihm den 3. Platz. Zuletzt tanzte sie mit Ex-Handballer Pascal Hens 2019 und holte zum dritten mal in Folge den 1. Platz.

Hamburg: Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova sucht eine Wohnung

2020 war sie als Profitänzerin bei „Let’s Dance“ nicht mehr dabei, die genauen Gründe ihres Ausstiegs behielt die 34-Jährige für sich. Anschließend erhielt sie von RTL einen Vertrag in der Online-Redaktion, wo sie als Datenanalystin arbeitet.

Einen Anschlussvertrag bei RTL gäbe es nicht, so die „Bild“. Daher ist Leonova jetzt auf der Suche nach einer neuen Festanstellung. Ein neuer Arbeitsvertrag wäre für die Profi-Tänzerin wichtig, denn nur so kann ihre befristete Aufenthaltsgenehmigung verlängert werden.

Hamburg: Ekaterina Leonova sucht einen neuen Job

Ein wichtiger Ankerpunkt ist für Leonova ihre Cousine Mariia (23), mit der sie bereits jetzt zusammen in Köln wohnt. Die WG soll bestehen bleiben – Mariia wird zusammen mit ihrer Cousine umziehen. Ihr Wunsch-Ort ist Hamburg, dort hat sie nach eigener Aussage auch demnächst ein Vorstellungsgespräch.

Die Wohnung in Köln ist bereits gekündigt, so „Bild“. Im Job wie im privaten wäre der Schritt in die Hansestadt ein Neuanfang. Die 34-Jährige ist seit Mai wieder Single. Sie sagt: „Ich fange auch privat ein neues Kapitel an.“(sr)