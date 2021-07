Für die meisten Fans dürfte die Nachricht, die Sänger Pietro Lombardi aktuell auf seinem Instagram-Profil verkündet, für ziemliche Überraschung sorgen: Der Ex-DSDS-Star will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen – und das „für eine bestimmte Zeit“. Dem eigentlich stets gut gelaunten Sänger scheint es gar nicht gut zu gehen. Was steckt hinter seiner selbst auferlegten Pause?

Während seine Ex Sarah Engels, die gerade mit ihrem neuen Ehemann ihr zweites Kind erwartet, momentan nicht glücklicher sein könnte, läuft es für Pietro alles andere als rund. Denn der Sänger, der eigentlich für seine mitreißende Laune und seinen Humor bekannt ist, hängt schon seit einiger Zeit ziemlich durch.

Pietro Lombardi: „Mir geht es aktuell nicht gut“

Die Stimmung ist bei dem 29-Jährigen gerade auf dem Tiefpunkt. Er erklärt seinen Follower:innen, die er sein „Team Lombardi“ getauft hat: „Normalerweise bin ich immer ein lustiger positiv verrückter Pietro. Ich liebe es euch mitzunehmen, mit euch live zu gehen, euch mit auf meine Konzerte zu nehmen […]. Aber das kann ich alles nur machen, wenn es mir auch so geht, […] & das tut es aktuell nicht.“

Pietro Lombardi verkündet Rückzug von Social Media

Deswegen habe er nun einen Entschluss gefasst, wie er weiter erklärt, und zieht sich „für eine bestimmte Zeit“ aus der Öffentlichkeit und von Social Media zurück. Aber was ist der Grund für sein derzeitiges Tief? „Aktuell fehlt mir die Kraft und Energie. Viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte. So bin ich normal nicht, ich ziehe normal alles durch, wenn ich was ändern möchte… das zeigt mir ‚okay Pietro, hier stimmt was nicht'“, erzählt der Musiker weiter.

Hat vielleicht auch seine Freundin Laura Maria Rypa damit etwas zu tun? In den letzten Wochen häuften sich die Gerüchte um ein Beziehungs-Comeback, vor allem auch, als bekannt wurde, dass die beiden Ende Juni zusammen im Urlaub auf Kreta waren. Aber: Die 25-Jährige erzählte, dass die beiden nicht zusammen seien, die gemeinsame Zeit aber genießen würden.

Vielleicht steht sie ihrem Ex jetzt aber auch zur Seite. In einer Zeit, in der er neue Kräfte sammeln muss. Pietro erklärt weiter in seinem Instagram-Post: „In den letzten Jahren ist vieles passiert […]. Ich möchte einiges ausprobieren, wie einen neuen Musikstil, aber dafür muss ich erstmal zu mir finden.“ Die Daumen sind gedrückt, dass er das schafft. (alp)